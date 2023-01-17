Ноздровский Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Ноздровский Федот Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Ноздровский Петр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нельговская Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1806