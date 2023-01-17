Ноздровский Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноздровский Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1806

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ноздровский Федот Семенович

Мать ребёнка: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ноздровский Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нельговская Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1806
Могилев, Могилёвская область
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