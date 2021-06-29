Лаптева (Сидорова) Людмила Александровна 10.02.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева (Сидорова) Людмила Александровна

Лаптева (Сидорова) Людмила Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1946

Дата смерти

29.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
08.09.1969

Сын: Лаптев Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1972

Дочь: Лаптева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1980

Сын: Лаптев Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Лаптев Григорий Михайлович

Смерть
29.06.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.