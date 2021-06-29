Лаптева (Сидорова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1946
Дата смерти29.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1969
Сын: Лаптев Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1972
Дочь: Лаптева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1980
Отец ребёнка: Лаптев Григорий Михайлович
Смерть
29.06.2021