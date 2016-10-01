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Бондаренко Владимир Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

26.10.1953

Дата смерти

01.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1953

Отец: Бондаренко Николай Савельевич

Мать: Бондаренко Евгения Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
13.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.2016
Росси, г.Москва
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