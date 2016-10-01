Бондаренко Владимир Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.10.1953
Дата смерти01.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1953
Россия
Рождение ребёнка
13.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.2016
Росси, г.Москва