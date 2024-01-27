Бондаренко (Мотузок) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Мотузок) Евгения Михайловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1929

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Мотузок Михаил

Мать: Анна

Россия
Рождение ребёнка
26.10.1953

Сын: Бондаренко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Савельевич

Россия
Рождение ребёнка
20.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Николай Савельевич

Смерть
1970
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