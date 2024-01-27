Бондаренко (Мотузок) Евгения Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1929
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Мотузок Михаил
Мать: Анна
Россия
Рождение ребёнка
26.10.1953
Сын: Бондаренко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Бондаренко Николай Савельевич
Россия
Рождение ребёнка
20.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Николай Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970