Вихлянцева (Чевычелова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихлянцева (Чевычелова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1987

Отец: Чевычелов Сергей Васильевич

Мать: Чевычелова (Сигалаева) Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихлянцев Виталий Генадьевич

Рождение ребёнка
20.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихлянцев Виталий Генадьевич

Рождение ребёнка
04.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихлянцев Виталий Генадьевич

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