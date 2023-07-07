Вихлянцев Виталий Генадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихлянцев Виталий Генадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихлянцева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
04.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вихлянцева Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вихлянцева Наталья Сергеевна

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