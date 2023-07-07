Вихлянцев Виталий Генадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вихлянцева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
04.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вихлянцева Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно