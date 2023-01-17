Левен (Браун) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левен (Браун) Елизавета

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Место рождения

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.06.1909

Дата смерти

16.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909

Отец: Браун Данил Данилович

Мать: Браун Елизавета

Кусак, Немецкий национальный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.11.1931

Дочь: Иост Елизавета

Отец ребёнка: Левен ?

Место жительства
Неизвестно
Хабаровский край
жили в разных местах, жили в небольшом селе. Один сын уехал во Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левен Григорий

Отец ребёнка: Левен ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левен Александр

Отец ребёнка: Левен ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левен ?

Смерть
16.11.1992
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