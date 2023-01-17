Левен (Браун) Елизавета
Место рождения
Дата рождения06.06.1909
Дата смерти16.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1909
Отец: Браун Данил Данилович
Мать: Браун Елизавета
Рождение ребёнка
23.11.1931
Дочь: Иост Елизавета
Отец ребёнка: Левен ?
Место жительства
Неизвестно
Хабаровский край
жили в разных местах, жили в небольшом селе. Один сын уехал во Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левен Григорий
Отец ребёнка: Левен ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левен Александр
Отец ребёнка: Левен ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левен ?
Смерть
16.11.1992