Левен ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1931
Дочь: Иост Елизавета
Мать ребёнка: Левен Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левен Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левен Григорий
Мать ребёнка: Левен Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левен Александр
Мать ребёнка: Левен Елизавета