Левен ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левен ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1931

Дочь: Иост Елизавета

Мать ребёнка: Левен Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левен Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левен Григорий

Мать ребёнка: Левен Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левен Александр

Мать ребёнка: Левен Елизавета

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