Диденко Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти03.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Диденко Пётр Васильевич
Мать: Диденко Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
25.08.1911
Сын: Диденко Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Диденко Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
06.12.1918
Сын: Диденко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Диденко Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1940