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Диденко Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

03.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Диденко Пётр Васильевич

Мать: Диденко Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
25.08.1911

Сын: Диденко Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Диденко Прасковья Никитична

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.12.1918

Сын: Диденко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Диденко Прасковья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диденко Прасковья Никитична

Смерть
03.05.1940
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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