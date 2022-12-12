Диденко Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Прасковья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1911

Сын: Диденко Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Диденко Василий Петрович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.12.1918

Сын: Диденко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Диденко Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диденко Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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