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Головина Евфросинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1836

Дочь: (Головина) Анисья Феоктистова

Отец ребёнка: Головин Феоктист Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1837

Сын: Головин Николай Феоктистов

Отец ребёнка: Головин Феоктист Иванович

Смерть
Неизвестно

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