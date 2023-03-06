Головина Евфросинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1836
Дочь: (Головина) Анисья Феоктистова
Отец ребёнка: Головин Феоктист Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1837
Сын: Головин Николай Феоктистов
Отец ребёнка: Головин Феоктист Иванович
Смерть
Неизвестно