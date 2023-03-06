Головин Феоктист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головин Иоанн Матфеев
Рождение ребёнка
25.01.1836
Дочь: Анисья Феоктистова
Мать ребёнка: Головина Евфросинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.11.1837
Сын: Головин Николай Феоктистов
Мать ребёнка: Головина Евфросинья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно