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Головин Феоктист Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Иоанн Матфеев

Мать: Головина Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
25.01.1836

Дочь: Анисья Феоктистова

Мать ребёнка: Головина Евфросинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.11.1837

Сын: Головин Николай Феоктистов

Мать ребёнка: Головина Евфросинья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Евфросинья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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