Шабалина (Соколова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Соколова) Параскева Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

09.11.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1835

Отец: Соколов Петр Петрович

Мать: Соколова Мария Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1858

Муж: Шабалин Маркелл Даниилович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Афанасий Петров Соколов
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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