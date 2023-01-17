Шабалина (Соколова) Параскева Петровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1835
Отец: Соколов Петр Петрович
Мать: Соколова Мария Ефимовна
Крещение
05.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Афанасий Петров Соколов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно