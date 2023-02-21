Соколова Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Соколов Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Соколов Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1835

Дочь: Шабалина Параскева Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агафия Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соколов Иван Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Соколов Семен Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Петр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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