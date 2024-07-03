Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор Савельев
Мать: не указана
Восприемник МК-1857 Павел 13/14.06.1857 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Боркина крестьянин Петр Саввин и законная его жена Евдокия Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно