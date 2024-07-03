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Иван Фёдоров

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор Савельев

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник МК-1857 Павел 13/14.06.1857 Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания. Казеннаго ведомства деревни Боркина крестьянин Петр Саввин и законная его жена Евдокия Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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