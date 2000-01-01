Котельникова (Вшивцева) Устина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Вшивцева) Устина Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

1760 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Вшивцев Захар Яковлевич

Мать: Вшивцева Матрёна Иванова

Бракосочетание
08.02.1810 ст.

Муж: не указан

1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Котельниковской крест. отрок Никифор Аникин Котельников/невеста того же прихода дер. Бабиковской крест. Захара Якова Вшивцева дочь/поруч. крест. Сава Кривошеин, Вла... Показать все
Смерть
После 1810
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