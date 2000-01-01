Котельникова (Вшивцева) Устина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Вшивцев Захар Яковлевич
Мать: Вшивцева Матрёна Иванова
Бракосочетание
08.02.1810 ст.
Муж: не указан
1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Котельниковской крест. отрок Никифор Аникин Котельников/невеста того же прихода дер. Бабиковской крест. Захара Якова Вшивцева дочь/поруч. крест. Сава Кривошеин, Вла... Показать все
Смерть
После 1810