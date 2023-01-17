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Вшивцева Матрёна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Кырчанская волость
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Котельникова Устина Захаровна

Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агрипина Захаровна

Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Вшивцев Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
20.06.1800 ст.

Сын: Вшивцев Иван Захарович

Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Захар Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850
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