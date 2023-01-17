Вшивцева Матрёна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Кырчанская волость
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Котельникова Устина Захаровна
Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агрипина Захаровна
Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
20.06.1800 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Вшивцев Захар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850