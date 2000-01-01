Кадочникова (Кадочникова) Лукерья Фатьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Лукерья Фатьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Фатьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кадочников Егор Миронович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кадочников Трофим Егорович

Отец ребёнка: Кадочников Егор Миронович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Кадочников Егор Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Егор Миронович

Смерть
Неизвестно
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