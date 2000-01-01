Кадочникова (Кадочникова) Лукерья Фатьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Фатьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кадочников Егор Миронович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кадочников Трофим Егорович
Отец ребёнка: Кадочников Егор Миронович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Кадочников Егор Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно