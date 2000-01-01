Кадочников Егор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кадочников Мирон Никитович
Мать: Кадочникова Арина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Кадочникова Лукерья Фатьяновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кадочников Трофим Егорович
Мать ребёнка: Кадочникова Лукерья Фатьяновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Настасья Егоровна
Мать ребёнка: Кадочникова Лукерья Фатьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно