Кадочников Егор Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Егор Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кадочников Мирон Никитович

Мать: Кадочникова Арина

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Кадочникова Лукерья Фатьяновна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кадочников Трофим Егорович

Мать ребёнка: Кадочникова Лукерья Фатьяновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Настасья Егоровна

Мать ребёнка: Кадочникова Лукерья Фатьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Лукерья Фатьяновна

Смерть
Неизвестно
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