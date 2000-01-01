Рожнова (Анциферова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова (Анциферова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954

Отец: Анциферов Иван Дмитриевич

Мать: Анциферова Надежда

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