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Анциферов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анциферов Дмитрий

Мать: Анциферова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Головкина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Анциферова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Рожнова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Анциферова Надежда

Рождение ребёнка
1956

Сын: Анциферов Николай Иванович

Мать ребёнка: Анциферова Надежда

Рождение ребёнка
1956

Сын: Анциферов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Анциферова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анциферова Надежда

Смерть
Неизвестно
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