Анциферов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анциферов Дмитрий
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Головкина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Анциферова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Рожнова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Анциферова Надежда
Рождение ребёнка
1956
Сын: Анциферов Николай Иванович
Мать ребёнка: Анциферова Надежда
Рождение ребёнка
1956
Сын: Анциферов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Анциферова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анциферова Надежда
Смерть
Неизвестно