Колесова (Державина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Державина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: Окороков Пётр

Мать: Окорокова (Державина) Ангелина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Александр

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Александр

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Александр

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Александр

Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Александр

Рождение ребёнка
2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Александр

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