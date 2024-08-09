Колесова (Державина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992
Отец: Окороков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесов Александр
Рождение ребёнка
2013
Рождение ребёнка
2015
Рождение ребёнка
2016
Рождение ребёнка
2019
Рождение ребёнка
2022