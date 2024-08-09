Колесов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2013
Рождение ребёнка
2015
Рождение ребёнка
2016
Рождение ребёнка
2019
Рождение ребёнка
2022