Колесов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Александр

Колесов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Державина) Ольга

Рождение ребёнка
2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова (Державина) Ольга

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