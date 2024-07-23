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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Дедюрин Семён Ларионович

Отец ребёнка: Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Колосова Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ульяния Ларионовна

Отец ребёнка: Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?

д. Подсмуринская

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