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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Колосова Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ульяния Ларионовна
Отец ребёнка: Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?
д. Подсмуринская