Дедюрин Ларион Евсегнеевич ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Дедюрин Евсегней Игнатьев

Мать: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1706

Сын: Дедюрин Семён Ларионович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Колосова Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Смерть
До 1722
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ульяния Ларионовна

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
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