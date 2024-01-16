Дедюрин Ларион Евсегнеевич ?
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Дедюрин Евсегней Игнатьев
Мать: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Колосова Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Смерть
До 1722
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ульяния Ларионовна
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская