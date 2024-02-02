Мавра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Ильинична

Мавра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

1749

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Илья

Мать: не указана

Смерть
1749
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close