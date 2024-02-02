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Мавра Ильинична
Мавра Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1674
Дата смерти
1749
Пол
Женский
Отец
Илья
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец:
Илья
Мать: не указана
Смерть
1749
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