Беляева Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1920
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1920
Отец: Буровин Василий Иванович
Мать: Буровина Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1939
Дочь: Кириченко Нина Петровна
Отец ребёнка: Беляев Петр Иванович
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)