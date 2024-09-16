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Беляева Лидия Васильевна

Место рождения

Макаровское, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.03.1920

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1920

Отец: Буровин Василий Иванович

Мать: Буровина Анна Алексеевна

Макаровское, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1939

Дочь: Кириченко Нина Петровна

Отец ребёнка: Беляев Петр Иванович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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