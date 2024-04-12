(Некрасова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1810
Бракосочетание
01.01.1849
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
16.11.1853
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно