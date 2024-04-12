(Некрасова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

15.02.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1810

Отец: Некрасов Яков Владимирович

Мать: Некрасова Агрипена Ефимовна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
01.01.1849

Муж: Некрасов Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1853

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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