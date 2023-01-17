Сальников Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Валерий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932

Отец: Сальников Владимир Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальникова Валентина Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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