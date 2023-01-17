Сальников Валерий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1932
Отец: Сальников Владимир Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сальникова Валентина Михайловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно