Сальникова Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сальников Валерий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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