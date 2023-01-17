Сальникова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сальников Валерий Владимирович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно