Петрова (Наседкина) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Наседкина) Елена Афанасьевна

Петрова (Наседкина) Елена Афанасьевна

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
30.03.1904 ст.

Муж: Петров Иван Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.12.1904 ст.

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.

Дочь: Феоктисья Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.10.1908 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close