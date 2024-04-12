Петрова (Наседкина) Елена Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Бракосочетание
30.03.1904 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1904 ст.
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.
Дочь: Феоктисья Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович
Рождение ребёнка
09.10.1908 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Дормидонтович
Смерть
Неизвестно