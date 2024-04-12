Петров Иван Дормидонтович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Бракосочетание
30.03.1904 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1904 ст.
Сын: Петров Иван Иванович
Мать ребёнка: Петрова Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.
Дочь: Феоктисья Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.10.1908 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Сын: Петров Иван Иванович
Мать ребёнка: Петрова Елена Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.10.1912 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Елена Афанасьевна
Смерть
Неизвестно