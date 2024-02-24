Сеткин Павел Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Сеткин Федор Иванов
Мать: Сеткина ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сеткин Иван Павлов
Мать ребёнка: Сеткина Алена Савельева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сеткин Еким Павлов
Мать ребёнка: Сеткина Алена Савельева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Сеткин Илья Павлов
Мать ребёнка: Сеткина Алена Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеткина Алена Савельева
Смерть
Неизвестно