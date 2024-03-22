Чекалова (Лазарева) Агриппина
Место рождения
Дата рождения20.06.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880
Отец: Лазаревъ Кузьма
Мать: Лазарева Анна
Бракосочетание
12.02.1897
Рождение ребёнка
15.01.1898
Дочь: Ксенья
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ
Рождение ребёнка
12.12.1899
Сын: Чекаловъ Петръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ
Рождение ребёнка
08.07.1902
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ
Рождение ребёнка
31.05.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ
Рождение ребёнка
25.01.1908
Сын: Чекаловъ Григорий
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ
Рождение ребёнка
18.06.1910
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ