Чекалова (Лазарева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Лазарева) Агриппина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880

Отец: Лазаревъ Кузьма

Мать: Лазарева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1897

Муж: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: Ксенья

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1899

Сын: Чекаловъ Петръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1902

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Чекаловъ Григорий

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1910

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Чекаловъ Михаилъ Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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