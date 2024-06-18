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Фельк (Дерр) Мария Ева

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Дерр Иоганнес

Мать: Дерр Элизабет Маргарета

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Иоханн Христиан

Рождение ребёнка
29.11.1853

Дочь: Фрайберг (Фельк) Мария Элеонора

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фельк Мария Доротея

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Фельк Андреас Христианович

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.09.1866

Сын: Фельк Иоханн Давид

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан

Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Фельк Александр

Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1908

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