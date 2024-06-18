Фельк (Дерр) Мария Ева
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Дерр Иоганнес
Мать: Дерр Элизабет Маргарета
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1853
Дочь: Фрайберг (Фельк) Мария Элеонора
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фельк Мария Доротея
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фельк Андреас Христианович
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан
Рождение ребёнка
?.09.1866
Сын: Фельк Иоханн Давид
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Фельк Александр
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Христиан
Смерть
После 1908