Плевако (Хильмон) Юлиания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плевако (Хильмон) Юлиания Павловна

Место рождения

Близники, Свенцянский уезд, Виленская губерния

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Близники, Свенцянский уезд, Виленская губерния
Бракосочетание
02.06.1897 ст.

Муж: Плевако Яким Незаконорожденный

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.09.1898 ст.

Сын: Плевако Корнилий Якимович

Отец ребёнка: Плевако Яким Незаконорожденный

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.

Дочь: Евдокия Якимовна

Отец ребёнка: Плевако Яким Незаконорожденный

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.

Сын: Плевако Стефан Якимович

Отец ребёнка: Плевако Яким Незаконорожденный

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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