Плевако (Хильмон) Юлиания Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
02.06.1897 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.09.1898 ст.
Сын: Плевако Корнилий Якимович
Отец ребёнка: Плевако Яким Незаконорожденный
Рождение ребёнка
03.03.1900 ст.
Дочь: Евдокия Якимовна
Отец ребёнка: Плевако Яким Незаконорожденный
Рождение ребёнка
28.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Плевако Яким Незаконорожденный
Смерть
Неизвестно