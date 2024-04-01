Баянов Иов Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Баянов Иван Никитин
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Агрофена Иова
Мать ребёнка: Баянова Анна Козмина
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Пелагея Иова
Мать ребёнка: Баянова Анна Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баянова Анна Козмина
Смерть
Неизвестно