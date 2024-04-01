Баянов Иов Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаянов Иов Иванов

Баянов Иов Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Баянов Иван Никитин

Мать: Баянова Авдотья Савельева

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Агрофена Иова

Мать ребёнка: Баянова Анна Козмина

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Пелагея Иова

Мать ребёнка: Баянова Анна Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баянова Анна Козмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close