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Аверьянов Василий Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Аверьянов Аверьян Макарович

Мать: Аверьянова Устинья Иовлева

РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11Y-64C?i=530&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
11.02.1870

Жена: Дарья Петровна

МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZJM?i=315&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HY-82W2
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Сын: Аверьянов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Петровна

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXH-T48?cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2QX-8DD3
Смерть
До 1897
по браку сына https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF1-1FS?i=291&wc=Q866-V79%3A375541101%2C375541102%2C375918801%2C375969601&cc=1921824
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