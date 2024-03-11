Аверьянов Василий Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
РС10 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11Y-64C?i=530&wc=M6MK-X68%3A224254401%2C226324801%2C227030001&cc=1929530
Бракосочетание
11.02.1870
Жена: Дарья Петровна
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZJM?i=315&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HY-82W2
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Сын: Аверьянов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Петровна
Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXH-T48?cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2QX-8DD3
Смерть
До 1897
по браку сына https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF1-1FS?i=291&wc=Q866-V79%3A375541101%2C375541102%2C375918801%2C375969601&cc=1921824