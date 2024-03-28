Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Петр младший Михайлович
Мать: Мавра Григорьевна
По рождению дочери https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-CBH?i=395&cc=1921824
Бракосочетание
11.02.1870
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZJM?i=315&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HY-82W2
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Сын: Аверьянов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Аверьянов Василий Аверьянович
Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXH-T48?cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2QX-8DD3
Смерть
Неизвестно