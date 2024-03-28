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Дарья Петровна

Место рождения

Яковлево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Петр младший Михайлович

Мать: Мавра Григорьевна

Яковлево, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
По рождению дочери https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-CBH?i=395&cc=1921824
Бракосочетание
11.02.1870

Муж: Аверьянов Василий Аверьянович

МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZJM?i=315&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2HY-82W2
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Сын: Аверьянов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Аверьянов Василий Аверьянович

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
МК https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXH-T48?cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ2QX-8DD3
Смерть
Неизвестно

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