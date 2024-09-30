Наппу (Раппу) Катарина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Раппу) Катарина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1824

Отец: Раппу Иосиф Габриэлевич

Мать: Раппу (Руотси) Анна Томасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наппу Андрей Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1849

Дочь: (Наппу) София Андреевна

Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1851

Дочь: (Наппу) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1853

Дочь: (Наппу) Сара Андреевна

Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1858

Сын: Наппу Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1862

Сын: Наппу Иван Андреевич

Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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