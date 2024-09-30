Наппу (Раппу) Катарина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1824
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1849
Дочь: (Наппу) София Андреевна
Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1851
Дочь: (Наппу) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1853
Дочь: (Наппу) Сара Андреевна
Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1858
Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1862
Сын: Наппу Иван Андреевич
Отец ребёнка: Наппу Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно