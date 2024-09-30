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Раппу (Руотси) Анна Томасовна

Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.12.1798

Дата смерти

20.04.1841

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1798

Отец: Руотси Томас

Мать: Руотси Сара Михайловна

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Иосиф Габриэлевич

Рождение ребёнка
26.07.1821

Дочь: (Раппу) София Иосифовна

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич

Рождение ребёнка
13.02.1824

Дочь: Наппу (Раппу) Катарина Иосифовна

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич

Рождение ребёнка
23.04.1833

Сын: Раппу Степан Иосифович

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич

Рождение ребёнка
05.04.1837

Сын: Раппу Абрам Иосифович

Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
20.04.1841

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