Раппу (Руотси) Анна Томасовна
Место рождения
Дата рождения19.12.1798
Дата смерти20.04.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1798
Отец: Руотси Томас
Мать: Руотси Сара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1821
Дочь: (Раппу) София Иосифовна
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич
Рождение ребёнка
13.02.1824
Дочь: Наппу (Раппу) Катарина Иосифовна
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич
Рождение ребёнка
23.04.1833
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич
Рождение ребёнка
05.04.1837
Отец ребёнка: Раппу Иосиф Габриэлевич
Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
20.04.1841