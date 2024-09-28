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Афанасий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

09.08.1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Семён Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Елена Васильева

Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.08.1795 ст.
Морозово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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