Афанасий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смерти09.08.1795 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Семён Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Елена Васильева
Смерть
09.08.1795 ст.