Завьялова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Василиск Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Завьялова) Евдокия

Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Завьялова) Ирина

Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Завьялова) Татьяна

Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Завьялов Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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