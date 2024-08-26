Завьялова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Завьялова) Евдокия
Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Завьялова) Ирина
Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Завьялова) Татьяна
Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Завьялов Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Завьялов Василиск Прокопьевич
Смерть
Неизвестно