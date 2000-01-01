Лагерквист Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагерквист Александр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1873

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Лагерквист Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лагерквист Людмила Митрофановна

Перекоп, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагерквист Людмила Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагерквист Николай

Мать ребёнка: Лагерквист Людмила Митрофановна

Смерть
1915
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