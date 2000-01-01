Лагерквист Александр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1873
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Лагерквист Сергей Александрович
Мать ребёнка: Лагерквист Людмила Митрофановна
Перекоп, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагерквист Николай
Мать ребёнка: Лагерквист Людмила Митрофановна
Смерть
1915