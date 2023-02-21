Лагерквист (Славинская) Людмила Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагерквист (Славинская) Людмила Митрофановна

Лагерквист (Славинская) Людмила Митрофановна

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

1879

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Славинский Митрофан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Лагерквист Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лагерквист Александр

Перекоп, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагерквист Николай

Отец ребёнка: Лагерквист Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагерквист Александр

Смерть
1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close