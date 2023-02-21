Лагерквист (Славинская) Людмила Митрофановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1879
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Славинский Митрофан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Лагерквист Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лагерквист Александр
Перекоп, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагерквист Николай
Отец ребёнка: Лагерквист Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лагерквист Александр
Смерть
1959