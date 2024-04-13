Прыткова (Лузина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыткова (Лузина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лузин Иван

Мать: Лузина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прытков Валентин

Отец ребёнка: Прытков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прытков Александр

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Казарина (Прыткова) Анна

Отец ребёнка: Прытков Александр

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пастухова (Прыткова) Татьяна

Отец ребёнка: Прытков Александр

Рождение ребёнка
1910

Сын: Прытков Михаил

Отец ребёнка: Прытков Александр

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Климбаева (Прыткова) Евгения

Отец ребёнка: Прытков Александр

Смерть
Неизвестно

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