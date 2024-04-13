Прыткова (Лузина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Лузин Иван
Мать: Лузина Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прытков Валентин
Отец ребёнка: Прытков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прытков Александр
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Казарина (Прыткова) Анна
Отец ребёнка: Прытков Александр
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пастухова (Прыткова) Татьяна
Отец ребёнка: Прытков Александр
Рождение ребёнка
1910
Сын: Прытков Михаил
Отец ребёнка: Прытков Александр
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Климбаева (Прыткова) Евгения
Отец ребёнка: Прытков Александр
Смерть
Неизвестно