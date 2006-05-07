Климбаева (Прыткова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимбаева (Прыткова) Евгения

Климбаева (Прыткова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

07.05.2006

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Прытков Александр

Мать: Прыткова (Лузина) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.07.1954

Дочь: (Беллер) Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.05.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.