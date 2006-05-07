Климбаева (Прыткова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти07.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Прытков Александр
Мать: Прыткова (Лузина) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.07.1954
Дочь: (Беллер) Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.05.2006