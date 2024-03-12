Прокшина Евдокия Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокшина Евдокия Мартемьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокшин Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Фатьянова (Прокшина) Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Прокшин Андрей Осипович

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Прокшин Прокопий Андреевич

Отец ребёнка: Прокшин Андрей Осипович

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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