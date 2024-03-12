Прокшина Евдокия Мартемьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Фатьянова (Прокшина) Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Прокшин Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Прокшин Прокопий Андреевич
Отец ребёнка: Прокшин Андрей Осипович
Смерть
Неизвестно