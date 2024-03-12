Прокшин Андрей Осипович
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Осип Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Фатьянова (Прокшина) Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Прокшина Евдокия Мартемьяновна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Прокшин Прокопий Андреевич
Мать ребёнка: Прокшина Евдокия Мартемьяновна
Смерть
Неизвестно