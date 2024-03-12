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Прокшин Андрей Осипович

Место рождения

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Осип Герасимович

Мать: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокшина Евдокия Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Фатьянова (Прокшина) Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Прокшина Евдокия Мартемьяновна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Прокшин Прокопий Андреевич

Мать ребёнка: Прокшина Евдокия Мартемьяновна

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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