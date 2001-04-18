Гаврилова (Качалова) Лора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1941
Дата смерти18.04.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941
Рождение ребёнка
19.01.1962
Дочь: Верстина (Гаврилова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.04.1966
Дочь: Кабанова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
30.06.1971
Сын: Гаврилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Гаврилов Александр Николаевич
Смерть
18.04.2001