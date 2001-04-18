Гаврилова (Качалова) Лора Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Качалова) Лора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1941

Дата смерти

18.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941

Отец: Качалов Петр Васильевич

Мать: Качалова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.01.1962

Дочь: Верстина (Гаврилова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
21.04.1966

Дочь: Кабанова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.1971

Сын: Гаврилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Гаврилов Александр Николаевич

Смерть
18.04.2001

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